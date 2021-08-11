Украинских олимпийцев раскритиковали за «щебетание» на русском языке

Говорящие по-русски украинские олимпийцы ведут психологическую войну против общества. Об этом у себя в аккаунте на Facebook заявила украинская писательница Лариса Ницой, яро поддерживающая закон об обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

По ее словам, представляющим страну спортсменам уже неоднократно напоминали о том, что говорить нужно только на украинском языке, но они намеренно игнорируют это требование. Она подчеркнула, что использование русского языка нарушает законодательство и является актом «агрессии» против нее и всех патриотически настроенных украинцев.

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«Срань господня. И они издеваются! Сколько сделано замечаний! Но это такая их психологическая война с нами. Это так эти курицы нас ломают. Оно слышало, что надо говорить на украинском, но стоит и щебечет по-своему», — эмоционально высказалась писательница о двух спортсменках, которые во время Олимпиады в Токио беседовали с прессой на русском.

Ницой добавила, что виноваты в этом украинские блогеры, а также уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень. Они не поддержали позицию писательницы и отказались критиковать спортсменов, принесших награды стране. В результате, отметила женщина, по всем каналам телевидения теперь звучит «русское щебетание».

Ранее Кремень призвал представителей олимпийской сборной страны говорить только на украинском языке во время официальных выступлений на Олимпийских играх в Токио. Он отметил, что Украина участвует в Олимпиаде как страна, в которой идет война, поэтому утверждение украинского языка в спортивной дипломатии такого уровня будет способствовать укреплению позиций государства в мире.