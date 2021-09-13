Моряк вернулся после смерти на любимый пляж

The Mirror: прах английского моряка вынесло на пляж, где он в последний раз был с семьей

Бутылку с прахом английского моряка вынесло на любимый пляж мужчины в английском поселке Портмеллон, графство Корнуолл, где он отдыхал с семьей в последний раз. Об этом сообщает издание The Mirror.

Фрэнк Саутворт служил на Королевском военно-морском флоте, после чего работал полицейским. В 2012 году англичанин вместе с семьей отдыхал на пляже в поселке Портмеллон. Тогда он был на море в последний раз. После этого мужчина тяжело заболел.

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В январе 2021 года Саутворт скончался в возрасте 88 лет. После его смерти дочь Тереза поместила прах в бутылку и бросила ее в воды залива Уитсанд. Через десять дней после этого бутылку нашел каякер Тим Нун у побережья поселка Портмеллон. Сначала Нун подумал, что в бутылке прах чьего-то питомца. Только вернувшись на берег, он обнаружил в бутылке пакетик с останками, послание и стихотворение.

В сообщении Тереза рассказала историю отца и попросила нашедшего бутылку развеять прах в месте находки и сообщить ей о том, где обнаружили бутылку.

Нун выполнил желание женщины и развеял прах в Портмеллоне. «У меня идут мурашки по коже, когда я думаю об этом. Это был последний пляж, на который мы ездили вместе перед тем, как отец заболел. Я не сомневаюсь, что он захотел снова оказаться на этом пляже. Похоже, это судьба», — сказала Тереза. Она отметила, что прах Саутворта преодолел 185 километров.

Тереза планирует приехать в Портмеллон и посетить хижину, где выставлены записка, бутылка и фотографии ее отца.

Ранее сообщалось, что жители канадского города Ошава, провинция Онтарио, приехали на дачу на остров Манитулин и нашли бутылку с печальным посланием. Внутри семья нашла записку, десять канадских долларов (575 рублей) и фотографию молодого человека, который погиб в 2016 году.

