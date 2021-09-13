Китай задумал сократить число конкурентов Tesla

Китайское правительство выступило за укрепление и объединение конкурентов Tesla на национальном авторынке. В стране слишком много производителей электромобилей, некоторые из них нежизнеспособны, пишет Bloomberg со ссылкой на министра промышленности и информационных технологий Китая Сяо Яцина.

«В дальнейшем электромобильные компании должны становиться крупнее и мощнее. Сейчас на рынке слишком много производителей электрокаров, но эти фирмы в основном мелкие и разрозненные. Потенциал рынка должен быть максимально использован. Мы будем поощрять слияние и реструктуризацию предприятий в электромобильном секторе, чтобы усилить его», — заявил министр.

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В Китае зарегистрировано около 300 производителей электрокаров — это крупнейший в мире рынок автомобилей на электродвигателях. Правительство разрабатывает меры по его сокращению, поскольку не все компании эффективно используют производственные мощности — средний показатель загрузки сборочных линий составил 53 процента. Чтобы побудить компании к слиянию и более продуктивной работе, регуляторы установят для отрасли минимальный уровень загрузки предприятий. Провинции, которые его не достигнут, не смогут утверждать новые проекты.

Быстрый рост китайского электромобильного сектора связан с государственными субсидиями. Правительство выделило 5 миллиардов долларов, чтобы побудить граждан к приобретению электрокаров. Власти некоторых регионов Китая предложили налоговые льготы и другие финансовые стимулы производителям. Однако не все компании смогли выжить на рынке — многие из них находятся на грани банкротства.

За заявлением министра Сяо Яцина последовало падение акций китайских производителей электрокаров. На Гонконгской бирже ценные бумаги Xpeng подешевели на 2,4 процента и торговались по 19,3 доллара, а акции Li Auto упали на 1,4 процента, до 15,1 доллара. На континентальных биржах Китая акции BYD снизились на 1,6 процента, до 40,5 доллара, а BAIC BluePark New Energy Technology — на 4,4 процента, до 2,1 доллара.

Эксперты Bloomberg предсказывают, что в 2040 году две трети мирового автомобильного рынка займут электрокары. Продажи транспорта на электродвигателях вырастут с 3 миллионов в 2020 году до 66 миллионов в 2040-м. При этом лидерами отрасли станут Европа и Китай.