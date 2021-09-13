Вульгарную позу Синди Кроуфорд на обложке журнала обругали в сети

Американская супермодель Синди Кроуфорд стала героиней обложки журнала The Sunday Times Style и была обругана в соцсетях за вульгарную позу. Снимок появился на странице издания в Instagram.

55-летнюю манекенщицу запечатлели стоящей с раздвинутыми ногами на однотонном фоне. На кадре она позирует в черном боди с глубоким декольте, твидовом укороченном кардигане французского модного дома Chanel и блестящем пиджаке. Образ Кроуфорд дополнили полупрозрачные колготки с принтом в виде точек и нюдовый макияж.

Помимо этого, во время фотосессии модель засняли в кружевном платье, оголяющем ее тело, и черных мини-шортах с коротким свитером. Другим образом знаменитости стал спортивный костюм бренда Balenciaga синего цвета, а в качестве последнего наряда для съемки были выбраны атласный розовой топ и черные чулки.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Натаниэль Голдбер (Nathaniel Goldberg), а стилистом — Стелла Гринспан (Stella Greenspan).

Поклонники не оценили обложку с участием Кроуфорд, посчитав ее позу чересчур откровенной. «Какое ужасное фото такой прекрасной модели», «Я подумала, что это Кейтлин Дженнер, кошмар», «Серьезно?», «Отвратительное фото и поза», «О боже, простите, но это слишком пошлое фото!», «Выглядит ужасно — даже не знаю, в чем проблема», — писали фанаты.

В сентябре 55-летняя Синди Кроуфорд повторила культовую рекламу Pepsi, в которой она впервые снялась в 1992 году. Ее запечатлели напротив красного автомобиля в белой майке и коротких джинсовых шортах бренда Daisy Duke с банкой газированного напитка в руках.