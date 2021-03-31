19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для популярной марки нижнего белья

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для популярного бренда нижнего белья Calvin Klein. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 19-летняя знаменитость запечатлена в нескольких образах. На первом фото она позирует в черном комплекте белья, а на втором — в белом бюстгальтере марки и бежевых джинсах на высокой посадке. На третьем снимке Гербер снялась в тех же брюках и топлес, прикрывая обнаженную грудь ногами. Публикация набрала больше 360 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Прекрасна снаружи и изнутри», «Вау, сногсшибательна», «Идеальная», «Такая же красивая, как и мать», «Горячо!», «Вот такую красоту мы и должны восхвалять — естественную, потрясающую, сияющую», — хвалили они.

Ранее в марте Кайя Гербер снялась полуобнаженной для модного журнала i-D и стала героиней его обложки. Так, на одном из кадров она запечатлена в черном комплекте нижнего белья, а на другом — лежа топлес в трусах под большим количеством бус и цепей.