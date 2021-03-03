19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась полуобнаженной для журнала

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в откровенной съемке для модного журнала i-D и стала героиней его обложки. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

19-летняя знаменитость попозировала на белом фоне в нескольких полуобнаженных образах. Так, на первом кадре она запечатлена в черном комплекте нижнего белья, а на втором — лежа топлес в трусах под большим количеством бус и цепей. Также ее засняли в черном облегающем топе с разрезами по бокам. На другом фото Гербер позирует в трусах и черном полупрозрачном платье, через которое просвечивается ее грудь. Публикация набрала больше 211 тысяч лайков.

Автором съемки выступила американский фотограф Зоя Гертнер (Zoе Ghertner), которая неоднократно сотрудничала с такими журналами, как Vogue, Dazed, AnOther Magazine, а также снимала рекламные кампании для популярных модных домов.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Идеально», «Ты очень красивая!», «Сногсшибательные снимки», «Я влюбилась», «Боже, самая горячая», — высказывались они.

В июле Кайя Гербер появилась на обложке Vogue обнаженной. Знаменитость позировала без одежды, встав на колени боком к камере и прикрыв грудь руками. Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango).