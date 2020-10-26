19-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для рекламы люксового бренда

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер снялась в откровенной рекламной кампании французского люксового бренда Celine. Соответствующий ролик с ее участием появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенных в сети черно-белых кадрах крупным планом показано тело 19-летней манекенщицы и ее небольшие татуировки на ребрах и плечах. Гербер попозировала топлес с распущенными волосами. Публикация набрала больше шести тысяч лайков. Подписчики бренда оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Кайя, ты потрясающая», «Боже, она невероятна», «Вау!», «Фантастика», — писали они.

Автором видео выступил французский фотограф и дизайнер Эди Слиман (Hedi Slimane), который неоднократно сотрудничал с такими модными домами, как Yves Saint Laurent и Dior.

В июле Кайя Гербер появилась на обложке Vogue обнаженной. Знаменитость позировала без одежды, встав на колени боком к камере и прикрыв грудь руками. Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango).