18-летняя дочь Синди Кроуфорд показала декольте на фото с новой прической

Кайя Гербер, дочь американской супермодели Синди Кроуфорд, разместила фотографию, на которой она запечатлена с новой прической. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном селфи 18-летняя знаменитость позирует на фоне занавески с открытым декольте и показывает свой новый цвет волос — розовый. Публикация набрала больше 260 тысяч лайков.

Подписчиков удивил новый имидж модели. «Ты меняешь цвет волос со скоростью света!», «Вау! Получилось отлично!», «Прекрасна! Идеальный оттенок», «Тебе очень идет», «Я влюбилась», — высказывались они под постом.

Гербер также разместила видео с процессом перевоплощения в IGTV. «Я никогда не думала, что покрашу волосы, но вот мы здесь», — призналась она во время прямого эфира, где она самостоятельно красила пряди под руководством стилиста Гвидо Палау (Guido Palau). Кроме того, модель рассказала, что в первый раз она постриглась, потому что хотела быть похожей на Курта Кобейна.

В июле Кайя Гербер стала блондинкой и разместила фото в бикини. На селфи она позирует в купальнике желтого цвета со щенком на руках и демонстрирует подписчикам светлые волосы.