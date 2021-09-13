Секретарь СНБО Украины перешел на латиницу и сделал три ошибки в предложении

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, призвавший отказаться от кириллицы, написал предложение латиницей и сделал в нем три ошибки. Об этом сообщает УНИАН.

Данилов написал в социальных сетях, что для него стала неожиданной бурная реакция на идею перейти на латинский алфавит. По его словам, было интересно наблюдать за «истерией», которая началась у «сторонников "русского мира"» из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Секретарь СНБО заверил, что готов продолжить дискуссию, и призвал людей «смотреть хотя бы на шаг вперед».

«Спасибо всем, кто прочитал или послушал мое интервью "Радио Свобода"», — добавил он на латинице. Издание отмечает, что в этом предложении Данилов трижды нарушил правила транслитерации украинского алфавита.

Ранее Данилов назвал переход на латиницу одной из фундаментальных вещей. Он добавил, что обучение английскому языку должно начинаться с детсадовского возраста.

