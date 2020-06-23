В Казахстане оценили последствия перехода на латиницу для русского языка

Переход с кириллической на латинскую графику коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев.

По его словам, власти приняли решение о переводе алфавита исключительно из практических соображений. «Это постепенный процесс, который будет носить сугубо научно-филологический характер. Более того, русский язык сохранит статус официального языка в Казахстане, что закреплено в нашей конституции», — сказал Кошербаев, оценивая последствия реформы.

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Дипломат заверил, что русский язык продолжит использоваться в стране на равных с казахским языком на всех уровнях. «Мы считаем, что знание и использование двух языков является конкурентным преимуществом казахстанцев в глобализованном мире», — резюмировал посол.

3 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что власти намерены осуществлять реформу вдумчиво, без искусственного ускорения, с учетом опыта центральноазиатских государств. Он добавил, что перевод на латиницу коснется только казахского языка и никак не повлияет на положение русского языка.

В апреле 2017 года тогдашний президент республики Нурсултан Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. «С 2018 года надо готовить специалистов для обучения и выпускать учебники для средней школы. В ближайшие два года надо провести все организационные и методические работы», — отметил он.

Назарбаев добавил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

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