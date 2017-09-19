Беспредельный Qazaqstan

Интерес к опубликованной в сети карте, на которой к Казахстану «присоединили» земли соседних России, Узбекистана и Китая (карту перепечатали многие СМИ), показывает, что в отношениях между этой бывшей советской республикой и РФ что-то меняется. Примечательно, что необычно расширившимися границами иллюстрируют статьи о необходимости перехода казахского языка на латинский алфавит — экспертами это оценивается как символический разрыв с Россией. «Лента.ру» разбиралась, что стоит за картой, которая взорвала сети.

Собиратели земель

14 сентября государственное информационное агентство Казахстана «Казинформ» опубликовало карту, на которой к территории страны «присоединены» некоторые районы соседних России, Узбекистана и Китая. Граница государства Qazaqstan (Казахстан на латинице) пролегла по территории Омской и Оренбургской областей России, Синьцзян-Уйгурского автономного округа КНР, Ташкентской области Узбекистана и включала в себя Каракалпакстан, относящийся к соседнему Узбекистану.

Заметка, к которой прилагалась карта, была посвящена отнюдь не территориальным вопросам, а проблеме модернизации казахского языка. Иллюстрацию после публикации в российских СМИ оперативно снесли с сайта, но в кеш-памяти Google она осталась.

Что означает эта карта, понять сложно. С одной стороны, граница государственного образования включает в себя Оренбург и Каракалпакию — эти территории принадлежали созданной в 1920 году декретом Всероссийского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров РСФСР Автономной Киргизской Социалистической Советской Республике. К ней правительство затем присоединяло еще и часть земель Омской губернии, а также Джетысуйской, Самаркандской и Сырдарьинской областей. В 1925 году республика была переименована в Казакскую (Казахскую) АССР (в Киргизскую Республику превратили автономию южнее, она и сейчас называется Киргизией). Столица была перенесена из Оренбурга в Кзыл-Орду, а Оренбург из Казахстана возвращен в РСФСР. К слову, улица в столице республики Астане, на которой располагается Дом министерств, до недавнего времени носила название Орынбор, то есть Оренбург на казахском. Видимо, по какому-то совпадению. Правда, ее уже переименовали в улицу Мангилик Ел — Вечной Страны.

Изображение: «Казинформ»

В 1930 году из автономии была выведена Каракалпакия, в 1932-м часть земель на юге передана Туркмении. В 1936-м была принята «сталинская конституция», согласно которой республика получила статус союзной. Можно было бы сделать вывод, что на карте отображены территории, некогда включенные в советскую республику и выведенные оттуда. Но почему тогда составители этой карты не тронули входившие в автономию районы соседней Туркмении? Зато добавили Ташкент, хотя тот в Киргизскую АССР не входил? Как объяснить появление в государстве Qazaqstan земель Китая? В КНР немало этнических казахов, и составители так обозначали места их расселения? Никаких пояснений от информационного агентства не последовало.

Карта может отражать амбиции руководства Казахстана советского периода — в 1920-е годы, когда в регионе происходило национальное размежевание, многие территории действительно оспаривались республиками друг у друга. Советский государственный деятель Вячеслав Молотов рассказывал, что границы советских республик в Средней Азии устанавливал сам Сталин: «Одно создание среднеазиатских республик — это целиком его, сталинское дело!» «Ведь острая борьба шла. Казахи, например, их верхушка, дрались за Ташкент, хотели, чтоб он был их столицей. Сталин собрал их, обсудил это дело, посмотрел границы и сказал: "Ташкент — узбекам, а Верный, Алма-Ата — казахам"», — вспоминал Молотов. Так что, возможно, карта отражает чьи-то мечты о несбывшемся.

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Самим агентством «Казинформ» руководит Аскар Умаров, которому приписывают резко националистические взгляды. Если верить СМИ, этот медиаменеджер использовал в дискуссиях и комментариях такие выражения, как «русня», и к согражданам другой национальности обращался со словами: «Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит». Насколько такой подход совпадает с официальной позицией Астаны? Судя по риторике высших должностных лиц, власти Казахстана ратуют за равноправие граждан, вне зависимости от этнической принадлежности. Однако, как отметил научный сотрудник Уральского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований (РИСИ) Максим Лихачев, Астана фактически попустительствует националистам, чтобы приструнить русских в республике и иметь аргументы в спорах с Россией. «Не нужно питать никаких иллюзий на тот счет, что такое происходит против воли руководства Казахстана. Астане выгодно присутствие националистической риторики в общественном дискурсе», — считает он. По его мнению, у казахских националистов есть притязания на Омск и Оренбург.

«В Казахстане русских земель нет»

Журналисты республики провели в сети расследование и установили, что карта эта давно кочует по казахстанским сайтам — ею иллюстрировали в 2015-2016 годах такие материалы, как интервью «В Казахстане русских земель нет» известного писателя Герольда Бельгера, «Наша родина называется не русофильски — Казахстан, а Qazaqstan или Qazaq Republic» и «Qazaqstan: нужна не смена букв, а репозиционирование». Как видим, речь идет прежде всего о переводе казахского языка на латиницу. Так что последний инцидент вполне можно списать на эксцесс исполнителя — редакторы просто перепечатали расхожую иллюстрацию.

Более примечателен сам процесс, который в сети иллюстрируют картой с необыкновенно расширившимся Казахстаном. В дискуссиях о смене алфавита постоянно всплывает тема взаимоотношений Казахстана и России. Необходимость латинизации Астана объясняет объективными причинами — потребностью в модернизации государственного языка. Власти и общественные деятели ведут активную кампанию по разъяснению полезности и благотворности латинизации. Благодаря новой графике произойдут духовное возрождение народа, консолидация нации и интеграция в мировое цивилизационное пространство, объясняют пропагандисты и агитаторы. СМИ республики показывают, что на местах сознательные граждане целиком и полностью поддерживают языковую реформу.

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В общем, с латинским алфавитом связывается все хорошее и самые радужные надежды «Модернизация языка — это часть большой программы модернизации общества. Ситуация такая, что либо мы реально модернизируемся, меняем общество, меняем себя и становимся современным продвинутым государством, либо раздираемые внутренними противоречиями еще более архаизируемся, исламизируемся и скатываемся в ряд проблемных государств», — объяснил член рабочей группы по разработке нового алфавита Айдос Сарым. Но о какой модернизации идет речь и при чем тут латинский алфавит, пропагандисты не объясняют.

Сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пояснил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. «В казахском языке нет "щ", "ю", "я", "ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому [с введением латиницы] приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — заявил Назарбаев, не приведя доводов в пользу того, что латиница более подходит фонетическому строю казахского языка.

В соседних с Казахстаном странах уже экспериментировали с переходом на латинскую графику. В Узбекистане это так до конца и не удалось даже в государственном делопроизводстве. Языковую реформу критиковал в 2016-м один из кандидатов в президенты страны, лидер Демократической партии Сарвар Отамуратов. О результатах латинизации в Туркмении судить трудно из-за закрытости республики.

В апреле 2017-го Назарбаев провозгласил неизменность курса на внедрение латиницы Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Отдалиться от России?

Поскольку убедительных доводов в пользу латинизации никто привести не может, очевидно, что мотивы лежат в политической плоскости. Иначе зачем тогда Казахстану столь затратная реформа? Ведь латинизация создает большие проблемы: возможная потеря части корпуса литературы, снижение грамотности у людей разных возрастов и так далее.

Когда в апреле 2017-го Назарбаев провозгласил в статье, опубликованной в газете «Егемен Казахстан», неизменность курса на латиницу, многие эксперты истолковали это именно как символический разрыв с Россией или как предвестник неких изменений в политике. Эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов также полагает, что таким образом Астана стремится отдалиться от символов, связанных с Россией и «русским миром». «Сейчас, когда у власти Назарбаев, Казахстан резких движений в сторону от России делать не будет. У нас есть Евразийский союз. Но это сигнал Москве», — объяснил директор международных программ Института национальной стратегии Юрий Солозобов.

«Нельзя исключать и того, что статья президента является сигналом и Москве, и Западу. Для России это намек на то, чтобы она была более уступчивой в вопросах, касающихся общих экономических интересов, а для Запада — демонстрация лояльности и независимой позиции на фоне ухудшения отношений России и США», — комментировал политолог Султанбек Султангалиев.

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Что бы ни говорила официальная Астана, переход на латиницу — это символический, а не практический шаг. При всей показной дружелюбности к северному соседу внутри республики официальная пропаганда по отношению к России отнюдь не так комплиментарна. Так, в курсе истории говорится скорее в негативном ключе о колонизации Российской империей. Претензии предъявляются и к советскому руководству — за излишне жесткую индустриализацию и сельскохозяйственную политику большевиков, приведшую к голоду 1930-1932 годов. В учебниках сообщается о столкновении «двух этнических систем» — каких именно, пока политкорретно умалчивается.

Шаги по символическому дистанцирования от наследия России в Казахстане совершались и ранее — например, Гурьев и Семипалатинск были переименованы еще в 1991 и 2007 годах соответственно. В 2016-м отметили тысячелетие Алма-Аты, хотя ранее считалось, что город возник из военного укрепления, основанного русским правительством в 1854 году. По некоторым подсчетам, за 15 лет независимости в республике переименовали до 60 процентов географических наименований. Местные националисты заявляют, что надо стереть с карт такие раздражающие их названия, как Павлодар и Петропавловск.

Возможно, подобная внутренняя политика — это уступка действующего лидера агрессивному националистическому лобби. Возможно — продолжение советской политики коренизации. Еще в 1920-х годах народный комиссар по делам национальностей Иосиф Сталин, который и проводил национальную и языковую политику в СССР, призывал к тому, чтобы «все учреждения, все органы, как партийные, так и советские, шаг за шагом национализировались». Для Москвы это значит, что после ухода действующего главы республики России придется иметь дело с другим Казахстаном. И ошибка редактора, поставившего случайно не ту карту, может быть предвестником изменений во внешней политике двух постсоветских государств.