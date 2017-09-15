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Назарбаев пожаловался на искажение казахского языка кириллическим алфавитом

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Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что кириллический алфавит искажает казахский язык. Об этом он сказал в пятницу, 15 сентября, передает портал Tengrinews.kz.

«В казахском языке нет "щ", "ю", "я", "ь". Используя эти буквы, мы искажаем казахский язык, поэтому [с введением латиницы] приходим в основу. Это важнейшее мероприятие. Но здесь наскоком нельзя, будем постепенно и вдумчиво подходить», — заявил Назарбаев.

Он добавил, что преподавание на латинице в первых классах школ начнется в 2022 году. «Дети начнут учиться, я думаю, это быстро произойдет, потому что сегодня все дети учат английский язык, а там латиница», — отметил глава государства.

12 апреля Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Он напомнил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По словам казахстанского лидера, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.

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