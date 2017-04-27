Назарбаев отверг возможность исчезновения русского языка в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал, что граждане республики будут использовать кириллицу и не забудут русский язык и русскую культуру. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского посольства в Москве.

«Мы не отойдем от кириллицы. Мы не забудем русскую культуру и русский язык. Через русский язык мы изучали мировую культуру и он всегда с нами останется. Наш сосед всегда рядом, и мы всегда будем сотрудничать», — сказал Назарбаев.

Вместе с тем он подчеркнул, что перевод казахского языка на латинскую графику — «это не прихоть, это веяние времени».

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12 апреля Назарбаев поручил правительству составить график перехода казахского алфавита на латиницу. Он напомнил, что полностью отказаться от кириллицы Казахстан должен к 2025 году. По словам казахстанского лидера, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром, поможет детям быстрее учить английский язык.

Назарбаев предложил перейти на латиницу в декабре 2012-го.

В Казахстане, а также среди казахов, проживающих в республиках бывшего СССР, в настоящее время используется казахский кириллический алфавит. Латиницу используют некоторые казахские диаспоры за рубежом (в частности, в Турции). В КНР и ряде других стран казахские общины используют арабское письмо.