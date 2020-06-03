Токаев высказался о правах русских в Казахстане

Казахстанцы, независимо от их этнического происхождения, считают себя единой нацией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, в Казахстане нет понятия «национальное меньшинство». Токаев отметил, что более 3,5 миллиона русских, проживающих в стране, являются неотъемлемой частью «нашего народа, они пользуются всеми правами».

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Он добавил, что вклад русских в становление и развитие Казахстана огромен и не подлежит забвению. На слова журналиста о том, что местные жители отмечают тенденции переименования русских названий населенных пунктов, Токаев заметил, что повального переименования нет, возвращаются исконные топографические названия. «Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия», — высказался Токаев, добавив, что каждому переименованию предшествует историческое обоснование при учете мнения граждан.

В то же время президент Казахстана не согласился с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на госслужбу. Токаев подчеркнул, что представители славянских и других этносов представлены в правительственных учреждениях, парламенте и местных органах власти.

«Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции, русский язык официально употребляется в государственных органах», — сказал казахстанский лидер.

По данным на 1 января 2020 года в Казахстане проживает 18,6 миллиона человек. Большую часть населения — 68,51 процента — составляют казахи. На втором месте по численности идут русские — 18,85 процента. Еще 3,25 процента — узбеки.

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