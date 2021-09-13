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В Совфеде оценили опасность испытаний новой крылатой ракеты КНДР

Сенатор Джабаров не увидел угрозы для России в испытаниях КНДР новой крылатой ракеты
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Фото: KCNA / Reuters

Испытания Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) новой крылатой ракеты не представляют опасности для России. Такую точку зрения высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает в понедельник, 13 сентября, РИА Новости.

«Нет, вряд ли эти ракеты несут угрозу для нашей территории», — оценил сенатор.

Об успешно проведенных испытаниях в КНДР новой крылатой ракеты большой дальности стало известно 13 сентября. Северокорейское Центральное телеграфное агентство сообщило, что военное руководство страны протестировало двигатели, системы управления и наведения, а также боеголовки и другие части ракеты.

В сообщении информагентства отмечается, что «запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1,5 тысячи километров».

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