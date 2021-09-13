Ирина Шейк снялась в кружевном белье для модного журнала

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии для модного журнала CR Fashion Book. Кадры появились в сторис на ее странице в Instagram.

Знаменитость снялась в кружевном нижнем белье вместе с манекенщицей Кэндис Свейнпол. На размещенных фото Шейк позирует в розовом блестящем боди с глубоким декольте, которое оголяет ее ягодицы, белых чулках и босоножках на каблуке. Ее образ дополнили несколько крупных колье.

Помимо этого, модель сфотографировалась в бежевом комплекте белья с накидкой из страз и камней и чокере из того же материала. Последним нарядом Шейк на съемке стало черное боди люксового бренда Saint Laurent с белым бантом в области груди.

Известно, что автором изображений выступил нью-йоркский фотограф Эмануэль Монсалве (Emmanuel Monsalve).

В сентябре Ирина Шейк вышла на публику в корсете с декольте и подверглась критике в сети. 35-летняя звезда посетила мероприятие Bulgari x B.Zero1 в Нью-Йорке в золотистом корсетном боди с декольте, широких серых штанах с множеством карманов и бежевых босоножках на каблуках.

