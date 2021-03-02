Плюс-сайз-модель снялась в бюстгальтере для журнала

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра (Barbie Ferreira) приняла участие в откровенной фотосессии для журнала CR Fashion Book. Серия снимков появилась на сайте издания.

24-летнюю манекенщицу сфотографировали лежащей на кровати в расстегнутом зеленом кардигане, который оголяет ее черный бюстгальтер. На ней также — юбка длины миди оранжевого цвета, оформленная оборками. В зубах Феррейра держит сигарету, а на ее губы нанесена красная помада.

На втором снимке она запечатлена в облегающем черном боди, прозрачных колготках того же цвета и салатовом пиджаке. Ее образ дополнил головной убор в тон.

Автором съемки выступил американский фотограф Даниель Риган (Daniel Regan). Стилистом стала Мейв Рейли (Maeve Reilly), а визажистом — Нина Парк (Nina Park). Отмечается, что фотосессия была посвящена авиации. Помимо Феррейры в ней приняли участие супермодель Хейли Бибер, диджей Хани Дижон и хип-хоп-исполнительница Лусита Кэш (Lousita Cash).

В апреле 2020 года плюс-сайз-модель попозировала обнаженной на веб-камеру для бренда Jacquemus. Ее сфотографировали топлес с соломенной сумкой Jacquemus с кожаными ручками, которой она прикрывает голую грудь. На другом фото Феррейра позирует в зеленом бюстгальтере и широкой розовой шляпе.