Минсельхоз поддержал перенос реформы утилизации отходов в России

Минсельхоз поддержал предложение бизнес-ассоциаций по переносу реформы расширенной ответственности производителя (РОП), предусматривающей введение 100-процентого норматива утилизации упаковки, с 2022 на 2025 год. Об этом сообщил РБК представитель Минсельхоза.

Об этом говорится в письме замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует реформу), отправленном 8 сентября.

«Минсельхоз России поддерживает основные предложения отраслевых союзов, а также считает целесообразным рассмотрение данного вопроса на площадке правительства с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств», — отметил собеседник.

