ЦБ и «Единая Россия» помогут гражданам избежать переплаты по кредитным картам

Центробанк при участии партии «Единая Россия» подготовит поправки в законодательство, которые помогут гражданам избежать переплаты по кредитным картам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

Как пояснил депутат Госдумы Александр Якубовский, люди часто жалуются на то, что банки обходят закон о предельной стоимости кредита и вводят в заблуждение заемщиков, использующих кредитные карты.

«Работает это просто: в договоре на получение карты прописана полная стоимость кредита в размере, например, 20 процентов, только не оговаривается, что это правило действует при безналичной оплате. И когда человек решает снять с карты наличные, то стоимость кредита увеличивается до 40-50 процентов и вместе с ней — ежемесячные платежи», — рассказал парламентарий.

По его словам, банки пользуются доверием клиентов и включают в стоимость кредита комиссию за годовое обслуживание. Он уточнил, что часто к основному договору прикладывается дополнительный, в котором прописаны «грабительские» проценты.

Якубовской отметил, что такого рода мошеннические схемы не всегда можно трактовать как прямое нарушение закона. «В связи с этим Банк России в ответ на мое обращение о необходимости пресечь практику, когда сумма займа по кредитным картам увеличивается в разы, сообщил, что приступил к подготовке законодательных изменений, и предложил обсудить их на площадке комитета Госдумы по финансовым рынкам для выработки решений, которые будут в полной мере учитывать интересы граждан», — заключил парламентарий.

Ранее «Единая Россия» предложила законопроект, предусматривающий запрет на списание единовременных выплат как в пользу банковских кредитов, так и в рамках исполнительного производства. Нововведения позволят в полной мере защитить права граждан и положенные им социальные выплаты.