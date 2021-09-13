Российского скульптора нашли в гостинице с перерезанным горлом

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения мертвого мужчины в гостиничном номере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, у погибшего колото-резаное ранение шеи. Тело мужчины 1988 года рождения обнаружили сотрудники гостиницы днем 10 сентября. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств случившегося.

Погибший — скульптор Игорь Самарин, у него было перерезано горло, сообщает«КП». 9 сентября он был занят рабочими делами, а вечером планировал встретиться с родителями, но так и не связался с ними. Выяснилось, что Самарин снял номер в отеле Marriot и не выходил оттуда, пока его не нашли мертвым. Дверь была заперта изнутри, уточняет NGS.ru. Издание приводит слова сестры погибшего, которая написала в соцсети о смерти Игоря Самарина. По ее словам, брат с подругой пришли в отель на деловую встречу, номер он не собирался снимать. У скульптора была повреждена яремная вена.

Игорь Самарин преподавал в Новосибирском государственном аграрном университете, занимался ландшафтной скульптурой. Он был автором ряда городских проектов, среди которых мемориал учившимся в Новосибирском высшем военном командном училище героям Великой Отечественной войны.