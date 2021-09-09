В подвале дома обнаружено присыпанное землей тело россиянки

В подвале дома в Петербурге сотрудники ЖКС нашли тело девушки, пропавшей год назад

В подвале дома на Лиговском проспекте в Петербурге обнаружено тело девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Следователями возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Судебно-медицинская экспертиза установит, когда наступила смерть женщины и по какой причине.

Тело девушки, частично присыпанное землей и строительным полиэтиленом, нашли сотрудники ЖКС во время разбора подвального помещения. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По информации издания, следователи установили личность погибшей — это 26-летняя жительница Московского района Петербурга. В начале августа 2020 года девушка вышла из дома на Ленинском проспекте и не вернулась. Год назад о ее пропаже сообщали родственники.