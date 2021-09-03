Раскрыта причина убийства мужчины в подъезде жилого дома в Казани

Раскрыта причина убийства мужчины, чье тело было найдено жильцами между 14 и 15 этажами в доме на улице Минской в Казани. Об этом изданию Life сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, преступление было умышленным и произошло на почве ссоры. Мужчины заключили сделку купли-продажи земельного участка за четыре миллиона рублей. Днем 2 сентября они встретились и зашли в подъезд дома на Минской улице. Камера видеонаблюдения сняла их незадолго до трагедии.

На кадрах видно, как двое мужчин, один из которых держит в руках охотничью винтовку «Сайга», заходят в лифт. Через некоторое время вооруженный россиянин выходит из лифта и быстро покидает подъезд.

Казанец должен был передать деньги за участок, а для сохранности наличных он взял с собой зарегистрированный карабин. В лифте продавец участка заметил, что вооруженный покупатель хочет расплатиться с ним купюрами из «банка приколов». Между мужчинами произошел конфликт, и один выстрелил другому в голову.

2 сентября сообщалось, что в Казани полиция объявила план «Перехват» в связи с розыском неизвестного, застрелившего мужчину в подъезде жилого дома. Тело мужчины с простреленной головой нашли жильцы дома на 15-м этаже. Подозреваемый скрылся на автомобиле Lada Largus. По горячим следам полицейскими был задержан 36-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.