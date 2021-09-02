В российском городе объявлен план «Перехват» после убийства мужчины в жилом доме

В Казани неизвестный застрелил мужчину в подъезде жилого дома, объявлен план «Перехват»

В Казани полиция объявила план «Перехват» в связи с розыском неизвестного, застрелившего мужчину в подъезде жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

ЧП произошло на Минской улице. Тело мужчины с простреленной головой нашли жильцы дома на 15-м этаже.

Полиция разыскивает подозреваемого, находящегося за рулем автомобиля LADA Largus. Он вооружен пистолетом.

По горячим следам полицейскими был задержан 36-летний подозреваемый, сообщил «Татар-информ» старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Андрей Шептицкий.

По его словам, у мужчины изъято охотничье ружье «Сайга». Конфликт с потерпевшим произошел утром 2 сентября на лестничной площадке между 14 и 15 этажами жилого дома на улице Минской.

Возбуждено уголовное дело об убийстве.