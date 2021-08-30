Россиянин застрелил мать за измену отцу

В Приморском крае россиянин застрелил мать из найденного ружья за измену отцу

В Приморском крае задержан застреливший мать 27-летний россиянин. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 29 августа в селе Дальний Кут между безработным подозреваемым и его матерью произошла ссора. В процессе обмена оскорблениями женщина сообщила сыну, что изменяла его отцу. Вспылив, он схватил ружье и выстрелил в мать. От полученного огнестрельного ранения шеи потерпевшая скончалась на месте. Узнавший о произошедшем брат подозреваемого сообщил обо всем в полицию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ, подозреваемый уже имел судимость. Также стало известно, что ружье, из которого был произведен выстрел, он не регистрировал и заявил, что нашел оружие в лесу в 2019 году.

Ранее 30 августа сообщалось, что в Вологодской области 38-летний россиянин застрелил на охоте 11-летнего сына.