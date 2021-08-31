Россиянин неделю шел пешком в отдел полиции сознаться в убийстве

Житель Хабаровского края неделю шел пешком в полицию, чтобы сознаться в тройном убийстве

В Охотском районе Хабаровского края мужчина неделю шел пешком до отдела полиции, чтобы сознаться в совершении тройного убийства. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По уголовному делу, возбужденному по пункту «а» части 2 статье 105 («Убийство двух или более лиц») УК РФ, проводятся следственные действия.

По версии следствия, в августе мужчина на оленеводческой ферме во время распития спиртных напитков поссорился со знакомым и выстрелил в него из ружья. Также он застрелил двух женщин, находившихся на ферме.

Оленевод решил прийти в полицию с повинной, однако ферма находилась далеко, а транспорт в округе не ходил. В результате он в течение недели пешком добирался до поселка Охотск, где сдался полицейским, сообщив о совершении им убийства.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. На ферме, где произошло убийство, проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.