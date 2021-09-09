В центре Москвы нашли тело полковника МВД

Полковник МВД в отставке Дроздов покончил с собой в центре Москвы

Полковник МВД в отставке Андрей Дроздов покончил с собой в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, 61-летний полковник ранее возглавлял управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы.

Тело мужчины в среду обнаружила его бывшая супруга.

Ранее сообщалось, что в Москве покончил с собой капитан МВД, сотрудник Департамента информационных технологий. Тело капитана МВД нашли под окнами дома, другие подробности произошедшего не приводятся. Родственники погибшего рассказали, что он в последнее время сильно нервничал и засыпал только со снотворным.

