Силовые структуры
 
Последние новости
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Зеленскому посоветовали убедить Байдена в важности Украины
Главврача больницы Владикавказа отправили под домашний арест
«Барселона» задолжала Месси десятки миллионов евро
Автомобиль насмерть сбил перебегающего МКАД россиянина 
Названы сроки полета нового российского самолета «Судного дня»
Путин поговорил с приглашенной им на отдых в Сочи многодетной семьей
Названы самые вкусные российские блюда
На Украине рассказали о планах Меркель поставить Зеленского перед выбором
Новости партнеров
Прослушать новость

Капитан МВД покончил с собой в Москве

МК: в Москве покончил с собой капитан МВД
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Капитан МВД, сотрудник Департамента информационных технологий покончил с собой в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Мужчина проживал в многоэтажном доме на улице Адмирала Лазарева.

Родственники погибшего рассказали, что он в последнее время сильно нервничал и засыпал только со снотворным. Сегодня ночью он попросил родных выключить свет в комнате.

Тело капитана МВД нашли под окнами дома, другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке тело 22-летнего полицейского нашли под окнами жилой многоэтажки. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. На теле погибшего не обнаружены следы криминального характера.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский полицейский покончил с собой
Возбуждено дело после самоубийства самого состоятельного генерала МВД России
Посетитель московского стрелкового клуба покончил с собой
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01 9 апреля

«Не сдашь оперов — будешь сидеть»

Как полицейские задержали наркоторговца, но сами оказались в тюрьме после вмешательства ФСБ
16:5112 августа

Суд арестовал главу предприятия гиперзвуковых систем по делу ФСБ о госизмене

16:4812 августа

Следствие назвало причины крушения вертолета на Камчатке

16:1012 августа

Дело обвиняемого по трем статьям опального отца Сергия передано в суд

Силовые структуры00:01 7 апреля

«Убить на зоне могут лишь спецназ и плохая медицина»

Как устроена жизнь в российских колониях и почему вокруг них столько мифов? Отвечает бывший арестант
15:3512 августа

Подполковника ФСБ арестовали по делу о получении взяток на 110 миллионов рублей

14:5712 августа

Появились детали дела ФСБ о госизмене главы предприятия гиперзвуковых систем

14:0512 августа

МВД показало задержание сбежавших из подмосковного изолятора

Силовые структуры00:01 5 апреля

«Не более четырех смертей в год»

Российский врач подменил органы умершей пациентки. Он пошел на подлог, чтобы не портить статистику
13:2012 августа

ФСБ задержала директора НИИ гиперзвуковых систем по делу о госизмене

12:5412 августа

Третий из пяти участников побега из подмосковного ИВС сдался полиции

12:3812 августа

Россиянин незаконно выдавал кредиты солдатам и заработал 24 миллиона рублей

Россия
«Наши ребята не дождались помощи»
21 год назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли люди и можно ли было их спасти?
«Это было чудовищное гестапо!»
 
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Все материалы
Мир
Сотрудники посольства США в Кабуле начали уничтожать секретные документы
«Они не боятся правосудия»
Арабская мафия захватила Германию. Почему против криминальных кланов бессильны все законы?
ВОЗ объяснила рост доли случаев COVID-19 среди детей
Переходят границу.
Турция мягко захватывает страны бывшего СССР. Почему Россия не может ей помешать?
Канада примет 20 тысяч беженцев из Афганистана
Посольство Британии ответило России на отказ продлить визу журналистке
Голосуй или умри!
Кровавые убийства, террор наркокартелей и атмосфера страха: как проходят выборы в Мексике
Все материалы
Бывший СССР
Нелегальные мигранты вырыли подкоп и сбежали из лагеря в Литве
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Украинский журналист Гордон обругал Порошенко и назвал его мародером
Польша выдворила группу нелегалов назад в Белоруссию
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
В Белоруссии материалы оппозиционного издания Tut.by признали экстремистскими
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»
Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Все материалы
Экономика
Китай провалил попытку уравнять богатых и бедных
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Цена бензина в России побила исторический рекорд
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
В Енисей выпустят миллионы мальков сибирского осетра
Стал известен объем недоедания россиян
«На Олимпиаде-2024 в Париже от нас ждут реванша».
Арина и Дина Аверины — о болельщиках, спорте и отдыхе
Все материалы
Силовые структуры
Командовавшего спецназом «Вымпел» генерала ФСБ объявили в розыск
Причиной взрыва автобуса в Воронеже назвали газовый баллон.
В результате ЧП погибли два пассажира и пострадали 20
Задержаны пособники побега заключенных из подмосковного ИВС
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Взрывотехники ФСБ подключились к расследованию ЧП с автобусом в Воронеже
ФСБ задержала 73-летнего ученого по делу о госизмене.
Разработчика гиперзвукового оружия подозревают в раскрытии секретов
Следователи допросят помогавших в навигации полета Ми-8 сотрудников авиакомпании
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Робин из комиксов о Бэтмене станет бисексуалом
Он такой один.
Американцы сняли про Барака Обаму пятичасовое кино. Почему его надо посмотреть?
MaкSим показала первое фото из больницы после выхода из комы
Лоло ЗуайГлавная музыка месяца:
курортный роман Земфиры и 50 заплаканных мужчин
En+ Group представит экологичную скульптуру на фестивале в Лондоне
«Я достал из раны бомбу и оцепенел»
Военный хирург объездил самые горячие точки планеты. Теперь он рассказал о них миру
Экс-супруга Эминема попыталась покончить с собой
Все материалы
Интернет и СМИ
Известный российский блогер приехал в столицу Афганистана и описал обстановку
Собчак высмеяла участников нового шоу Бузовой и сравнила их с Тарасовым
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
Гендиректор «Би-би-си» осудил отказ России в продлении визы журналистке
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
В Британии прокомментировали отказ России в продлении визы журналистке
Раздвоение личностей.
Хакеры взяли на вооружение системы распознавания лиц. Чем это опасно для миллионов людей?
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
Электрический Mercedes-Benz позволит пассажирам играть в тетрис и судоку
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Экоактивисты угрожают сорвать Мюнхенский автосалон
Alpine A110: наследник французcкой легенды бросает вызов Porsche
Оригинальному Alpine A110 исполнилось шестьдесят
Mercedes-Benz будет предупреждать водителей о ямах на дороге
Нестареющему спорткару Alpine A110 — шестьдесят!
Избранное на «Моторе»: всё, что нужно знать о французской марке Alpine
На аукционе продают раритетный Porsche, принадлежавший Тому Крузу
Все материалы
Среда обитания
Названа выгодная альтернатива покупке квартиры в Москве
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
В Москве рекордно подорожало элитное жилье
Россияне кинулись скупать квартиры в одной европейской стране
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
«Советскую Белоруссию» вернут в Москву
Праведный огонь.
Глобальное потепление выжигает планету пожарами. Почему человечество бездействует?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Тянуло сюда душою»
История россиян, которые решили вернуться в родную деревню
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы