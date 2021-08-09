Возбуждено дело после самоубийства самого состоятельного генерала МВД России

Следователи возбудили уголовное дело после гибели 70-летнего генерал-майора милиции, бывшего начальника управления МВД по Рязанской области Ивана Перова. Об этом сообщает «МК».

Расследование ведется по статье о доведении до самоубийства.

О смерти генерала стало известно вечером 8 августа. По предварительной версии, он покончил с собой в загородном доме в Солотче.

Перов руководил управлением МВД по Рязанской области с 1995 по 2011 год. Причем за время службы он официально был признан самым состоятельным сотрудником МВД России в 2010 году. Перов был награжден именным пистолетом Макарова министром внутренних дел России.

После отставки в 2019 году Перов был назначен директором по безопасности, режиму и противодействию коррупции в фонде капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области.