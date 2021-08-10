Российский полицейский покончил с собой

В Стерлитамаке тело 22-летнего полицейского нашли под окнами жилой многоэтажки. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, трагедия произошла 7 августа. Погибшего обнаружили прохожие у дома на улице Артема. Они вызвали полицию.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. На теле погибшего не обнаружены следы криминального характера. Оно отправлено на судебную медицинскую экспертизу. По предварительной версии, речь идет о суициде.

Установлена личность полицейского. Он служил в патрульно-постовой службе Стерлитамака. Следствие выясняет причины самоубийства.

Руководство МВД Башкирии инициировало проведение служебной проверки для установления обстоятельств происшествия.

Ранее в Новосибирске сотрудник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы. Его тело было обнаружено в ночь на 3 августа около жилого дома. Рядом с погибшим находилось табельное оружие его напарника. Сообщалось, что перед смертью правоохранитель позвонил невесте и простился.

