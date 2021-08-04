Посетитель московского стрелкового клуба покончил с собой

Посетитель московского стрелкового клуба «ССК Мастер» покончил с собой во время занятия в тире. Рядом с телом мужчины обнаружен пистолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи.

Прокуратура начала проверку после обнаружения тела мужчины в частном спортивно-стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Предварительно, ранение 56-летнему мужчине было нанесено из пистолета, который он получил в клубе.

Прокуроры дадут оценку исполнению требований федерального законодательства об обороте оружия и безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.