Россиянин покончил с собой в тире на глазах у инструктора

В Новосибирске мужчина покончил с собой в одном из городских тиров. Об этом сообщает ТАСС.

В момент самоубийства он находился в зале вместе с инструктором. ЧП произошло на его глазах, он не успел спасти мужчину.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Ямала попытался застрелить двух человек, а затем покончить с собой. Днем 26 июля он зашел в магазин и с близкого расстояния выстрелил из травматического пистолета в головы двоим мужчинам, после чего попытался покончить жизнь самоубийством. Все трое пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).