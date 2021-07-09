В московском суде покончил с собой пристав

В Хорошевском суде Москвы совершил суицид пристав. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Рядом с телом обнаружено табельное оружие. Его нашли в туалете суда, уточняет Telegram-канал LIFE SHOT.

Погибшего звали Джамиль. Он работал младшим судебным приставом по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Ему было 30 лет, не женат, без детей. Он окончил Российскую академию правосудия. Предсмертной записки не оставил. Жалоб по службе от него не поступало.

Федеральная служба судебных приставов проводит служебную проверку.

Мотивы самоубийства выясняются.