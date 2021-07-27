Россиянин выстрелил в двух человек в магазине и попытался покончить с собой

Житель Ямала попытался застрелить двух человек в магазине из травматического пистолета, а затем покончить с собой. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, днем 26 июля в городе Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа местный житель зашел в магазин и с близкого расстояния выстрелил из травматического пистолета в головы двоим мужчинам, в результате чего они получили проникающие ранения и черепно-мозговые травмы. Затем нападавший попытался покончить жизнь самоубийством. Всех троих госпитализировали.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

Следователи изъяли травматический пистолет с места происшествия и провели обыск в квартире подозреваемого. В отношении него и потерпевших назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз.