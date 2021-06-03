Полицейские задержали устроившего стрельбу в центре Москвы россиянина

В Москве полицейские задержали россиянина, устроившего стрельбу на Марксистской улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО Москвы.

По версии следствия, 31- и 35-летний приезжие мужчины по интернету договорились с россиянином о том, что он обменяет для них в ближайшем банке 738 тысяч рублей на иностранную валюту. Обменяв деньги, подозреваемый отдал мужчинам поддельные купюры. Когда его уличили в обмане, он выстрелил в приезжих из травматического пистолета, после чего потерпевшие также взялись за оружие.

Россиянина задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

О перестрелке в центре Москвы стало известно 2 июня. Отмечалось, что мужчины поссорились, после чего один из них достал пистолет и начал стрелять. Все трое получили травмы, но в больницу обратился лишь один пострадавший.