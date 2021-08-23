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Российский полицейский совершил самоубийство на работе

В Татарстане оперативник в конце рабочего дня совершил суицид
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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В республике Татарстан полицейский совершил самоубийство на рабочем месте. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, раненного сотрудника доставили в больницу, где он скончался.

Как сообщает Kazanfirst.ru, ЧП произошло в Азнакаевском районе республики 22 августа. Раненный в голову оперативник в конце рабочего дня был обнаружен своими коллегами. По факту случившегося полиция начала проверку.

3 августа сообщалось, что в Новосибирске сотрудник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы.

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