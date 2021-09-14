Итальянцы захотели декриминализовать марихуану и собрали 330 тысяч подписей

Сторонники декриминализации марихуаны в Италии собрали 330 тысяч подписей за три дня

Сторонники проведения референдума о декриминализации марихуаны в Италии собрали 330 тысяч подписей в поддержку подобного законопроекта за два дня. Об этом говорится в заявлении авторов петиции в Facebook.

Сбор стартовал 11 сентября, его проводят через онлайн-платформу. Чтобы добиться декриминализации марихуаны, нужно предоставить 500 тысяч подписей в Верховный кассационный суд до 30 сентября.

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Один из инициаторов кампании, председатель левой партии +Europa Риккардо Маджи отметил: если верховная инстанция вынесет положительное решение, референдум пройдет весной 2022-го.

Инициатива нацелена на то, чтобы в Италии ликвидировали статью о выращивании марихуаны и отменили меры, связанные с лишением свободы. Согласно подсчетам группы, в стране примерно шесть миллионов потребителей каннабиса, среди них — больные пациенты, неспособные получить терапию.

В декабре 2020-го комиссия ООН по наркотическим средствам проголосовала за то, чтобы исключить каннабис из Списка IV Единой конвенции о наркотиках 1961 года — перечня веществ, требующих наиболее жесткого контроля.