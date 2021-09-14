Умерла мать британского премьера Бориса Джонсона

Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона художница Шарлот Джонсон-Уал (Charlotte Johnson Wahl) умерла в возрасте 79 лет, пишет газета The Telegraph со ссылкой на семью британского политика.

Женщина скончалась на 80-м году жизни в одной из больниц Лондона, точная причина ее смерти не раскрывается. По данным The Telegraph, в 40 лет у Джонсон-Уал диагностировали болезнь Паркинсона.

Родители Бориса Джонсона развелись в 1979 году, а спустя десять лет его мать вышла замуж за американского историка Николаса Уала. Вместе они прожили несколько лет в США, а после его ухода Джонсон-Уал вернулась в Великобританию.

Выставки Шарлоты Джонсон-Уал нередко организовывали в Великобритании и США. Художница стала известной благодаря своим портретам, кроме них она любила писать натюрморты и городские пейзажи.

Борис Джонсон многократно характеризовал мать как «непререкаемый авторитете» в своей семье.