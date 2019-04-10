Умерла мать Ангелы Меркель

Мать канцлера ФРГ Ангелы Меркель Герлинда Каснер умерла в возрасте 90 лет. Об этом со ссылкой на официального представителя правительства Германии Штеффана Зайберта сообщает журнал SUPERillu.

Издание не называет точной даты смерти женщины — сообщается, что она скончалась в начале апреля. Представитель правительства, подтвердивший смерть Каснер, попросил журналистов проявить уважение к частной жизни семьи.

Герлинда Каснер родилась 8 июля 1928 года в польском Гданьске, который тогда принадлежал Германии и назывался Данцигом. Ее девичья фамилия — Йенч. Она работала преподавателем английского языка и латыни. В начале 1950-х она вышла замуж за протестантского богослова Хорста Каснера и в 1954-м в Гамбурге родила ему первого ребенка — дочь Ангелу. Герлинда пережила мужа почти на 8 лет — он скончался 2 сентября 2011 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!