Коров приучили к туалету

Исследователи из Германии и Новой Зеландии показали, что коров можно приучить ходить в лоток. Ученые, чья статья опубликована в журнале Current Biology, предполагают, что такой способ поможет сократить выбросы скотом аммиака.

Эти выбросы прямо не влияют на глобальное потепление, но попадая в почву, аммиак перерабатывается в оксид азота — третий по распространенности парниковый газ. В своем эксперименте, получившем название MooLoo, специалисты начали вознаграждать едой тех телят, которые мочились в туалете. Затем им стали позволять приближаться к лоткам при возникновении необходимости. Для того же, чтобы мочеиспускание вне лотка ассоциировалось с негативными ощущениями, ученые попытались проигрывать телятам через наушники-вкладыши неприятную музыку — однако те не отреагировали на подобную стимуляцию. Должный эффект возымел трехсекундный «душ» из разбрызгивателей.

За несколько недель удалось приучить 11 из 16 участвовавших в эксперименте телят. По словам ученых, они демонстрировали сравнимую с детьми приученность. «Через несколько лет все коровы будут ходить в туалет», — поделился своими ожиданиями один из авторов работы, старший научный сотрудник Института биологии сельскохозяйственных животных Ассоциации Лейбница Ян Лангбейн. По подсчетам исследователей, сбор 80 процентов коровьей мочи приведет к снижению выбросов аммиака на 55 процентов.

