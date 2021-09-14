DJ Smash рассказал о дравшихся в клубах российских миллиардерах

Российский музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, рассказал о драках российских миллиардеров в модных клубах страны в 2000-е. Его слова приводятся в седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

Ширман подчеркнул, что в те времена в увеселительных заведениях у него произошло «очень много судьбоносных знакомств» с людьми «из списка журнала Forbes». «Не все, но процентов 20 из [списка] ходили в эти супер-VIP-лакшери клубы. Они даже там дрались друг с другом», — заявил DJ Smash.

39-летний Андрей Ширман прославился благодаря хиту Moscow Never Sleeps 2007 года. В дискографии DJ Smash шесть альбомов. Последняя пластинка, Viva Amnesia, вышла в 2019 году. Ширман является лауреатом таких музыкальных премий, как MTV Russia Music Awards, «Золотой граммофон», а также премии телеканала «Муз ТВ». В начале апреля 2021-го DJ Smash вместе с рэпером Моргенштерном записал сингл «Новая волна», клип на который прокуратура направила на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на оскорбление чувств верующих.

В седьмой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2006 году, гламурном хип-хопе, модных клубах Москвы и Санкт-Петербурга, а также о самых громких хитах начала миллениума. Также доступны первая, вторая, третья, четвертая , пятая и шестая части проекта. Первый сезон, посвященный поп-музыке 1990-х, можно посмотреть на YouTube.

