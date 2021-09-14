Модели появились на балу Met Gala в просвечивающих нижнее белье нарядах

Кендалл Дженнер и Зои Кравиц появились на балу Met Gala в просвечивающих белье платьях

Популярные модели появились на ежегодном балу Института костюма музея Метрополитен Met Gala в костюмах, просвечивающих их нижнее белье. Фотографии события, которое состоялось в Нью-Йорке в понедельник, 13 сентября, публикует Vogue.

В числе знаменитостей, посетивших бал в откровенном виде, оказалась американская супермодель Кендалл Дженнер. Она выбрала прозрачное облегающее платье Givenchy с декольте и стразами по всей поверхности ткани, под которое надела комплект телесного цвета. По признанию звезды, описанный наряд вдохновлен образом актрисы Одри Хепберн в культовом фильме 1964 года «Моя прекрасная леди».

В то же время актриса и модель Зои Кравиц появилась на красной ковровой дорожке в платье-кольчуге Yves Saint Laurent, состоящем из звеньев с монограммами логотипа бренда. Свой наряд она дополнила трусами, расшитыми кристаллами.

Российская манекенщица Ирина Шейк также приехала на мероприятие в прозрачном платье. Наряд телесного цвета с корсетом и множеством аппликаций в виде разноцветных цветов разработал креативный директор люксового бренда Valentino Джереми Скотт.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».