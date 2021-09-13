Русскоязычных фанатов возмутила вызывающая поза Ирины Шейк на обложке журнала

Ирина Шейк снялась в белье для модного журнала HIGHStyle и подверглась критике в сети

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии для обложки модного журнала HIGHStyle и возмутила русскоязычных фанатов вызывающей позой. Соответствующие фото и комментарии появились в ее Instagram.

На размещенном в сети черно-белом снимке 35-летняя знаменитость запечатлена в трикотажном комплекте нижнего белья белого цвета. Шейк позирует, откинув голову назад и поместив одну руку в трусы-боксеры. «Только для вас», — подписала она пост, который за час набрал больше 100 тысяч лайков.

Автором съемки выступила немецкая фотохудожница Хеджи Шин (Heji Shin), известная своими провокационными сексуальными, художественными и модными портретами.

Подписчики супермодели принялись критиковать ее внешний вид в комментариях. «Я, конечно, все понимаю, но мы восхищаемся уже другими ценностями... Что будет дальше?», «Обычно парни там что-то ищут», «Перебор», «Как не стыдно, Ирина», «Непонятно, чего все восхищаются. Вульгарно, тьфу», — высказывались они.

Ранее в сентябре Ирина Шейк снялась в кружевном белье для модного издания CR Fashion Book. На размещенных фото Шейк позирует в розовом блестящем боди с глубоким декольте, оголяющем ее ягодицы, белых чулках и босоножках на каблуке.