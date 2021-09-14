Костюм 18-летней теннисистки на чемпионате вызвал ажиотаж в сети

Теннисистка Эмма Радукану вышла на корт в костюме Nike и вызвала ажиотаж на сайте

Британская теннисистка Эмма Радукану выиграла Открытый чемпионат США (US Open) в спортивном комплекте Nike и вызвала ажиотаж на сайте бренда. Об этом сообщает Daily Mail.

18-летняя чемпионка турнира «Большого шлема» вышла на корт в красно-синем костюме в винтажном стиле, состоящем из облегающего топа на бретелях с V-образным вырезом и юбки-шорт. Она также надела белые кроссовки и козырек желтого цвета.

По информации издания, в течение того же дня фанаты полностью раскупили всю партию костюма, как у Радукану, в интернет-магазине Nike. Уточняется, что стоимость комплекта составляет 110 фунтов стерлингов (11,1 тысячи рублей), он также представлен в белом и синем цветах и все еще доступен для покупки.

Известно, что 12 сентября Эмма Радукану одержала победу в решающем матче US Open над 19-летней канадкой Лейлой Анни Фернандес со счетом 6:4, 6:3. Британка вошла в историю мирового тенниса: до нее никому из участников турниров серии «Большого шлема» не удавалось выйти в финал из квалификации. Вдобавок она стала самой молодой победительницей мэйджора после россиянки Марии Шараповой, которой удалось выиграть «Уимблдон» в возрасте 17 лет.