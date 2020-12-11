Фанатки полностью раскупили туфли как у телеведущей за семь часов после эфира

Британская телеведущая и актриса Холли Уиллоби (Holly Willoughby) вышла в эфир передачи This Morning в туфлях люксового бренда и вызвала ажиотаж на его сайте. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает The Sun.

На съемки 39-летняя Уиллоби надела черный сарафан Kate Spade с белой рубашкой Sandro. Свой наряд она дополнила остроносыми туфлями на каблуках Manolo Blahnik, стоимость которых составляет 795 фунтов стерлингов (около 80 тысяч рублей).

Сразу в тот же день знаменитость разместила фотографию своего образа в соцсетях, за семь часов ее пост набрал 60 тысяч лайков. Кроме того, как пишет издание, фанатки полностью раскупили обувь как у Уиллоби с сайта компании.

В ноябре Холли Уиллоби раскритиковали в сети за выбор платья для эфира очередного выпуска шоу This Morning. Она появилась в длинном темном платье с цветочным принтом и большим белым воротником с кружевом в стиле 1940-х годов. Зрители сочли наряд знаменитости старомодным и прозвали ее старухой.