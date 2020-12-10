Женщины за час раскупили сумки как у Кейт Миддлтон после ее появления на публике

Женщины за несколько часов раскупили сумку как у герцогини Кембриджской Кэтрин, с которой она появилась на публике в Эдинбурге. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о кожаном клатче шотландского бренда Strathberry черного цвета, украшенного золотой фурнитурой. Стоимость изделия на сайте марки составляет 255 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей). Владелица Strathberry Лиэнн Хандлби (Leeanne Hundleby) отметила, что сумка была распродана «почти сразу» после того, как снимки герцогини появились в сети.

По информации издания, 38-летняя Кейт Миддлтон вместе с мужем встретились с медицинскими работниками на железнодорожной станции в Эдинбурге. На мероприятии супружеская пара поблагодарила врачей за работу во время пандемии коронавируса.

Ранее в июле поклонницы за час раскупили наряд как у Кейт Миддлтон после того, как она вышла в нем в свет. Жену принца Уильяма запечатлели в сиреневом платье длины миди с цветочным принтом австралийской марки Faithfull the Brand.