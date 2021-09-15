В США продадут дом одного из легендарных ковбоев «Мальборо»

В штате Колорадо (США) выставлено на продажу ранчо, которое ранее принадлежало модели для рекламы сигарет «Мальборо» (Marlboro) Роберту Норрису (Robert Norris). Мужчина, который воплощал легендарного ковбоя на табачной продукции Philip Morris в 1955 году, прожил долгую жизнь на участке с видом на гору Пайкс-Пик (Pike’s Peak), передает New York Post.

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Поместье на земле в 60 тысяч квадратных метров с особняком на 1,3 тысячи «квадратов», который некогда принадлежал Норрису, выставили на продажу за восемь миллионов долларов. Мужчина был лицом табачной комании 14 лет. В конце 60-х годов прошлого столетия американец разорвал контракт с брендом Philip Morris, сказав, что подает плохой пример своим детям. Роберт Норрис в отличие от своего персонажа-ковбоя никогда не курил и дожил до 90 лет, умерев в 2019 году, на несколько десятилетий позднее остальных моделей табачной компании. Особняк в Колорадо экс-лицо сигарет Marlboro построил в 1961 году.

В доме восемь спален и десять ванных комнат, а на участке бассейн с морской водой. Нынешние владельцы, застройщик Роб Олдах (Rob Oldach) и его жена, писательница Денис Олдах (Denise Oldach) купили недвижимость в 2006 году за 2,6 миллиона долларов. На реконструкцию дома ушло 5,9 миллиона долларов. В главной спальне появился керамический газовый камин, отдельная гардеробная, кафе-бар. У будущих жильцов в распоряжении окажется свой фитнес-зал, паровая баня.

Ранее стало стало известно о продаже самого дорогого особняка в США, который оценили в 165 миллионов долларов. Владелец здания в Лос-Анджелесе не справился с долговыми обязательствами, и собственность перешла в распоряжение окружного Верховного суда. В здании, расположенном на земле в 3,2 гектара на вершине холма Bel Air, есть театр на 50 мест и подземный паркинг на 50 автомобилей.