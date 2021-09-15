Соратники Навального призвали голосовать за кандидата с криминальным прошлым

Соратники учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексея Навального призвали россиян голосовать на выборах в Госдуму за действующего депутата нижней палаты парламента от КПРФ, бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова. Как следует из статьи газеты «Коммерсантъ» от 31 августа 1999 года, политик имеет криминальное прошлое.

В публикации говорится, что Иванюженков имел отношение к Подольской организованной преступной группировке (ОПГ). Также против него в 1989 и 1992 годах возбуждали уголовные дела по обвинению в изнасиловании и незаконном хранении оружия, однако они были прекращены.

Кроме того, сыновья кандидата в депутаты Госдумы Антон и Артем были замешаны в авариях в 2016 и 2020 годах. Антон Иванюженков, находясь за рулем BMW X6, врезался в остановку общественного транспорта в Подольске, в результате чего пострадали два человека. Спустя несколько месяцев дело было закрыто за примирением сторон: потерпевшие получили компенсации и заявили, что не имеют претензий к виновнику.

Спустя четыре года другой сын экс-министра насмерть сбил велосипедиста.

