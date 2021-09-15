США, Китай, Россия, Франция и Япония из-за SpaceX побьют 25-летний рекорд

16 сентября может быть побит 25-летний рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей, сообщил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков. По его словам, после запуска благотворительной миссии SpaceX Inspiration4 на околоземной орбите может оказаться сразу 14 человек из США, Китай, России, Франции и Японии.

Специалист напомнил, что в марте 1995 года в космосе одновременно находились 13 человек. Из них шесть — на российской орбитальной станции «Мир» и семь — на американском корабле Space Shuttle Endeavour. В июле 2009 года такое же число людей находилось на Международной космической станции (МКС). «Это был момент, когда на околоземной орбите находилось наибольшее число космонавтов», — сказал Железняков.

Эксперт напомнил, что в настоящее время на МКС находятся семь человек из США, России, Франции и Японии. Кроме того, три тайконавта располагаются на китайской орбитальной станции Tiangong. В случае, если компания SpaceX запустит 16 сентября благотворительную миссию Crew Dragon с четырьмя гражданами США, 25-летний рекорд будет побит. «После старта миссии Inspiration4, если он состоится 16 сентября, будет момент, когда в космосе будет одновременно находиться 14 человек. И тогда будет побит рекорд по населенности околоземной орбиты», — заметил Железняков.

В сентябре Bloomberg написал, что Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon.com, в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. В подконтрольной американскому миллиардеру Джеффу Безосу компании заявили, что SpaceX Илона Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей».

В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon планируется запустить сразу четверых людей — миллиардера Джареда Айзекман, исследовательницу Сиан Проктор, помощника врача Хейли Арсенокс и ветерана Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофера Семброски. На низкой околоземной орбите корабль будет находиться трое суток. Стыковка с МКС не планируется. Миссия Inspiration4 станет первой гражданской для Crew Dragon. Ее целью заявлен сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Айзекман.