Бойцов самого засекреченного российского спецназа заметили в новых беретах

Бойцы ССО приняли участие в турнире по стрельбе в Тульской области в новых беретах

Военнослужащих Сил специальных операций (ССО) — одного из самых засекреченных подразделений Вооруженных сил России — заметили в новых беретах. На это обратил внимание «Канал специального назначения» в Telegram.

Бойцы приняли участие в межрегиональном турнире по стрельбе «Оружейная столица», прошедшем в Тульской области на полигоне соединения ВДВ «Слободка». Как сообщается на сайте регионального правительства, на соревнования приехали лучшие бойцы ОМОН, СОБР, ФСБ и ССО.

На кадрах с турнира военнослужащие ССО запечатлены в голубых беретах с эмблемой подразделений.

Отмечается, что в последний раз такой берет удалось увидеть в феврале. Тогда губернатор Тульской области, бывший командующий ССО Алексей Дюмин подарил 13-летнему школьнику Ивану Зимину свой берет. Таким образом глава региона наградил подростка за спасение сноубордиста, попавшего в снежную яму. «Это очень ценная для меня вещь. Силы специальных операций — это подразделение, где служат отважные воины, настоящие мужчины, которые спасают нас от международного терроризма. Это не просто головной убор, это символ мужества, героизма и отваги», — сказал Дюмин школьнику.