Азиатская страна взвинтила цены на кофе во всем мире

Цены на кофе во всем мире останутся высокими из-за низкого предложения со стороны основных производителей: Бразилии, Колумбии и Вьетнама. Причем именно азиатская страна взвинтила на него цены. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные рейтингового агентства Fitch. На высоком уровне цены продержатся по крайней мере до 2022 года.

Вьетнам, второй по величине экспортер кофе, в настоящее время столкнулся с самой масштабной вспышкой COVID-19 за все время пандемии. Страна играет важную роль в глобальной производственной цепочке поставок. Ограничения и закрытие фабрик для борьбы с распространением вируса ударили по производству и экспорту страны, что повлияло на мировые поставки товаров — от кофе до одежды и полупроводников.

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По данным таможни, в августе экспорт вьетнамского кофе упал на 8,7 процента по сравнению с июлем (до 111,69 тонны). В период с января по август Вьетнам экспортировал 1,1 миллиона тонн кофе — на 6,4 процента меньше, чем год назад, но выручка от экспорта кофе выросла на 2 процента, примерно до 2 миллиардов долларов.

Падение экспорта Вьетнама и спад производства у других ведущих производителей привели к росту мировых цен на кофе. Например, Бразилия, которая является крупнейшим мировым экспортером, потеряла часть урожая из-за заморозков и засух. Плохие погодные условия также отразились на Колумбии. А появление в стране нового штамма коронавируса рискует привести к очередным локдаунам, нехватке рабочей силы и ограничениям производства.

По данным Refinitiv, в этом году фьючерсы на эталонный кофе арабика подскочили примерно на 45,8 процента, а фьючерсы на робусту выросли на 52,2 процента. Аналитики ждут, что в ближайшее время в США и Европе вырастет спрос, поскольку со снятием ограничений откроется много кофеен. По подсчетам Refinitiv, цены на кофе в этом году вырастут до 1,60 доллара за фунт.